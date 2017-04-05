|
Президент поговорит о конституции со студентами Кутаисского госуниверситета
05.04.2017 22:26
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках кампании «Конституция принадлежит всем» встретится со студентами в Кутаисском государственном университете им. А. Церетели и выслушает их мнения о конституционной реформе.
По информации администрации президента, в рамках той же кампании в ходе встречи с представителями неправительственного сектора и политических партий в Центре демократической включенности президент проведет дискуссию в связи с вносимыми в Конституцию изменениями.
После встречи со студентами в Кутаиси президент Грузии в сквере им. В. Анджапаридзе примет участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню спорта.
В рамках кампании «Требуй грузинское», нацеленной на популяризацию национальной продукции, Георгий Маргвелашвили посетит в Кутаиси предприятие по производству мясных продуктов «Гурман» и обувную фабрику «Леванто».
В конце дня запланирована встреча президента с представителями общественности.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна