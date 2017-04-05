Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент поговорит о конституции со студентами Кутаисского госуниверситета


05.04.2017   22:26
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках кампании «Конституция принадлежит всем» встретится со студентами в Кутаисском государственном университете им. А. Церетели и выслушает их мнения о конституционной реформе.

По информации администрации президента, в рамках той же кампании в ходе встречи с представителями неправительственного сектора и политических партий в Центре демократической включенности президент проведет дискуссию в связи с вносимыми в Конституцию изменениями.

После встречи со студентами в Кутаиси президент Грузии в сквере им. В. Анджапаридзе примет участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню спорта.

В рамках кампании «Требуй грузинское», нацеленной на популяризацию национальной продукции, Георгий Маргвелашвили посетит в Кутаиси предприятие по производству мясных продуктов «Гурман» и обувную фабрику «Леванто».

В конце дня запланирована встреча президента с представителями общественности.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна