Президент поговорит о конституции со студентами Кутаисского госуниверситета

05.04.2017 22:26 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках кампании «Конституция принадлежит всем» встретится со студентами в Кутаисском государственном университете им. А. Церетели и выслушает их мнения о конституционной реформе.



По информации администрации президента, в рамках той же кампании в ходе встречи с представителями неправительственного сектора и политических партий в Центре демократической включенности президент проведет дискуссию в связи с вносимыми в Конституцию изменениями.



После встречи со студентами в Кутаиси президент Грузии в сквере им. В. Анджапаридзе примет участие в мероприятиях, приуроченных к Международному дню спорта.



В рамках кампании «Требуй грузинское», нацеленной на популяризацию национальной продукции, Георгий Маргвелашвили посетит в Кутаиси предприятие по производству мясных продуктов «Гурман» и обувную фабрику «Леванто».



В конце дня запланирована встреча президента с представителями общественности.















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