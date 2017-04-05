Европарламент перенес обсуждение безвиза для Украины из-за пожарной тревоги

05.04.2017 22:53 В здании Европарламента, где депутаты готовы были начать дебаты по предоставлению безвизового въезда гражданам Украины в ЕС, эвакуировали людей из-за пожарной тревоги. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает «112 Украина».



По информации телеканала, сигнал сработал во время пленарного заседания парламента, и депутатов попросили покинуть помещение. Через некоторое время парламентарии вернулись, и заседание продолжилось. Однако время дебатов по поводу безвизового режима Украины с Евросоюзом перенесли.



11 марта глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что безвизовый режим с Евросоюзом для граждан страны должен вступить в силу до конца июня текущего года. «В принципе, решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану», — отметил он.



Ранее в марте комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за отмену краткосрочных виз для украинцев. Свое согласие на отмену визового режима уже дал Совет ЕС. 5 апреля за это решение должны были проголосовать европейские депутаты.



Отмена виз в ЕС является одной из целей внешней политики Киева. Президент Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время, однако в Брюсселе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.















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