Грузинские депутаты приняли участие в Ассамблее Межпарламентского союза

05.04.2017 23:02 Грузинская делегация в составе шести членов Парламента страны во главе со спикером Ираклием Кобахидзе 1-5 апреля приняла участие в 136-ой Ассамблее Межпарламентского союза в столице Бангладеш Дакке.



В рамках ассамблеи грузинские депутаты провели ряд встреч высокого уровня с представителями парламентов Швеции, Германии, Ирландии, Египта, Канады, Бразилии, Чехии, Румынии, Китая, Японии, Южной Кореи, Филиппин, Вьетнама, Индонезии, Шри-Ланки, Бутана, Кувейта, Аргентины, Суринама, Марокко, Бангладеш, Эфиопии и Фиджи.



На встречах стороны обсудили целый ряд вопросов, в том числе и вопросы торгового и экономического сотрудничества. Стороны также затронули темы культуры, образования и туризма. Внимание было уделено также вопросам суверенитета и территориальной целостности Грузии.



«Мы имеем полную поддержку в отношении территориальной целостности Грузии с их стороны, а также мы знакомим их, с нашей стороны, с процессом развития демократических реформ в Грузии и обсуждаем перспективы будущего сотрудничества», - заявила председатель Комитета по внешним отношениям Парламента Грузии Софио Кацарава 3 апреля.



«Хочу отметить, что это очень хороший формат для усиления парламентской дипломатии», - добавила она.



Межпарламентский союз является международным форумом парламентов, который объединяет 171 парламент (включая Парламент грузии) и 11 ассоциированных членов.















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