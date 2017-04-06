Не удивителен скептицизм в обществе по поводу диалога с Россией - Георгий Рухадзе

06.04.2017 11:19 Согласно исследованиям IRI, показатель сторонников диалога с Россией уменьшился по сравнению с минувшими годами. По данным последнего исследования, диалог с Россией поддерживает только 53% опрошенных, тогда как в 2012-2013 году поддерживали 83-82%. В нынешнем году фиксируется самый низкий показатель с 2010 года.



Эксперт Георгий Рухадзе в беседе с "Праймтайм" называет причиной снижения сторонников диалога с Россией курс, избранный новой властью. По его словам, власть "Грузинской мечты" начала диалог с Россией в том контексте, что это будет содействовать развитию грузинской экономики.



"Несмотря на то, что власть проводила максимально мягкую политику с Россией, и ни от чего не отказывалась, реально в грузинско-российских отношениях нет положительного развития. Небольшим продвижением можно назвать то, что активизировалась торговля, усилилось транспортное передвижение, и упрощены визы. В итоге насколько это отразилось на росте экономики в Грузии, благосостоянии населения, все видят. Фактически в этом направлении ничего не делается, напротив есть ухудшение, и это подтверждает исследование IRI"- говорит Георгий Рухадзе.



По его же словам, "Грузинская мечта" считала, что проблему в грузинско-российских отношениях представляла прежняя власть, и как только она изменится, проблемы будут разрешены, и "Грузия будет процветать". А в действительности так не произошло, несмотря на то, что со стороны Грузии была серьезная попытка меньше раздражать Россию, закрыть глаза на некоторые вещи, прекратить защиту интересов Грузии агрессивной дипломатией на международной арене.



"Исходя из этого, ожидание населения, что диалог такого рода с Россией даст конкретный результат, или с точки зрения деоккупации, или улучшения грузинско-российских отношений, или экономического развития, не оправдалось, и вовсе не удивительно, что в обществе есть скептицизм в отношении российско-грузинского диалога"- отметил Георгий Рухадзе.

















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