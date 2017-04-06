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Премьер поздравил население с подписанием соглашения с Европолом


06.04.2017   11:22
Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили поздравил население с подписанием соглашения о сотрудничестве между МВД Грузии и Европолом.

«Согласно подписанному документу, у нас будет сотрудничество практически в онлайн- режиме с европейскими полицейскими структурами.

Это соглашение подразумевает гораздо больше оперативного сотрудничества в ежедневном режиме, как с Европолом, так и аналогичными структурами стран-членов Евросоюза, что также имеет очень важное значение на фоне визовой либерализации», -заявил премьер на заседании правительства.

Напомним, что Соглашение «Об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Грузией и службой полиции Европы» министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили и директор Европола Роб Уэйнрайт в Тбилиси подписали вначале апреля.

Документ позволяет МВД Грузии посредством Европола обмениваться со странами ЕС информацией, связанной с преступлениями и персональными данными. Подписание документа было анонсировано еще в декабре прошлого года, когда Европарламент на пленарном заседании утвердил проект соглашения о сотрудничестве между Грузией и Европолом.






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