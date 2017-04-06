|
Премьер поздравил население с подписанием соглашения с Европолом
06.04.2017 11:22
Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили поздравил население с подписанием соглашения о сотрудничестве между МВД Грузии и Европолом.
«Согласно подписанному документу, у нас будет сотрудничество практически в онлайн- режиме с европейскими полицейскими структурами.
Это соглашение подразумевает гораздо больше оперативного сотрудничества в ежедневном режиме, как с Европолом, так и аналогичными структурами стран-членов Евросоюза, что также имеет очень важное значение на фоне визовой либерализации», -заявил премьер на заседании правительства.
Напомним, что Соглашение «Об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Грузией и службой полиции Европы» министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили и директор Европола Роб Уэйнрайт в Тбилиси подписали вначале апреля.
Документ позволяет МВД Грузии посредством Европола обмениваться со странами ЕС информацией, связанной с преступлениями и персональными данными. Подписание документа было анонсировано еще в декабре прошлого года, когда Европарламент на пленарном заседании утвердил проект соглашения о сотрудничестве между Грузией и Европолом.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна