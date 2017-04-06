Власти Грузии призывают население присоединиться к акции «Посади свой самшит»

06.04.2017 13:01 Власти Грузии призывают население беречь окружающую среду и не срезать на Вербное Воскресение ветки колхидского самшита, занесенного в Красную книгу.



В ходе заседания правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили призвал жителей страны вместо обрезки кустарника, присоединиться к акции «Посади свой самшит», которая была инициирована Патриархией и Министерством окружающей среды в этом году. Ее анонсировали в начале недели.



По традиции, на Вербное воскресенье в Грузии в церквях освящают ветки вербы, а также самшита, при этом огромное количество этого краснокнижного растения безжалостно срезается.



«Хочу поблагодарить министерство окружающей среды за эту активность, которая реализуется вместе с Церковью для того, чтобы максимально защитить это красивое растение, занесенное в Красную книгу — колхидский самшит. Заранее поздравляю население с праздником Вербного Воскресенья и прошу воздержаться от обрезки самшита, а уже обрезанные ветки использовать для того, чтобы, наоборот, сохранить это растение», — отметил премьер.



Министерство окружающей среды ужесточило контроль за срезанием веток самшита. Размер штрафных санкций колеблется от 200 до 500 лари. В случае, если нанесенный окружающей среде ущерб превысит 1 тысячу лари, против нарушителя закона возбуждается уголовное дело.















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