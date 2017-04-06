Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Власти Грузии призывают население присоединиться к акции «Посади свой самшит»


06.04.2017   13:01
Власти Грузии призывают население беречь окружающую среду и не срезать на Вербное Воскресение ветки колхидского самшита, занесенного в Красную книгу.

В ходе заседания правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили призвал жителей страны вместо обрезки кустарника, присоединиться к акции «Посади свой самшит», которая была инициирована Патриархией и Министерством окружающей среды в этом году. Ее анонсировали в начале недели.

По традиции, на Вербное воскресенье в Грузии в церквях освящают ветки вербы, а также самшита, при этом огромное количество этого краснокнижного растения безжалостно срезается.

«Хочу поблагодарить министерство окружающей среды за эту активность, которая реализуется вместе с Церковью для того, чтобы максимально защитить это красивое растение, занесенное в Красную книгу — колхидский самшит. Заранее поздравляю население с праздником Вербного Воскресенья и прошу воздержаться от обрезки самшита, а уже обрезанные ветки использовать для того, чтобы, наоборот, сохранить это растение», — отметил премьер.

Министерство окружающей среды ужесточило контроль за срезанием веток самшита. Размер штрафных санкций колеблется от 200 до 500 лари. В случае, если нанесенный окружающей среде ущерб превысит 1 тысячу лари, против нарушителя закона возбуждается уголовное дело.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна