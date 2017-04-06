Законопроект о курении не получил единогласной поддержки в первом чтении

06.04.2017 14:13 Запретить рекламу табачных изделий и штрафовать за курение в любом помещении и общественном транспорте. Так вкратце можно описать суть нового законопроекта, вызвавшего широкое обсуждения грузинской общественности.



Не смотря на то что, в Грузии уже запрещено курение в публичных заведениях, медицинских и образовательных учреждениях. Авторы законопроекта считают это недостаточным.



Как заявил, председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам парламента Грузии Акакий Зоидзе, в случае одобрения со стороны парламента, курение во всех закрытых помещениях будет запрещено с мая 2018 года, а с 2020 года будем запрещено курить и в открытых помещениях, типа стадионов, железнодорожных платформах и т.п.



Грубо говоря, затянутся сигаретой можно будет только в стенах собственной квартиры. Заключенным курильщикам повезет больше, они смогут продолжать курить находясь на территории тюрьмы или колонии.



В законопроекте прописаны и требования к кинопрокатчикам и телевизионщикам, они должны будет позаботится о ретушировании кадров курения в фильмах и репортажах.



Под табу попадет реклама табачных изделий, включая все формы популяризации курения.



Составители законопроекта предлагают довольно жесткую систему штрафов, так за прикур сигареты, в неположенном месте,придется заплатить 500 лари, повторное потребление грозит выплатой в 2 000 лари, а систематический нарушитель будет оштрафован на 5 000 лари.



К надписям на пачках сигарет, предупреждающим об опасности курения предлагается добавить соответствующие знаки и увеличить шрифт их написания.



Электронные сигареты так попали в список запретных пунктов законопроекта.



Не смотря на расчет Зоидзе, о беспрепятственном принятии изменений в закон о «контроле табака» в первом же чтении, обсуждение в парламенте не выявило их единогласной поддержки. Дальнейшее обсуждение будет продолжено в рамках второго слушания по законопроекту.



Следует отметить, что подобный закон действует в США и Англии, уже несколько лет. Но учитывая запрет, в этих странах позаботились о том, чтобы в каждом заведении — от вокзалов до больницы были оборудованы зоны для курения.



"СОВА"











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