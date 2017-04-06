"Республиканцы» внесли 20 индивидуальных исков в Конституционный суд по т.н. закону прослушиваний

06.04.2017 14:49 Члены "Республиканской партии" в рамках кампании "Это тебя касается", внесли 20 индивидуальных исков в Конституционный суд по т.н. закону прослушиваний. Они обжалуют ту часть закона, по которой оперативно-техническое агентство по-прежнему остается в подчинении СГБ.



По их заявлению, возможность прослушивания людей есть у ведомства, находящегося в подчинении СГБ. По словам члена "Республиканской партии" Тамар Кордзая, она думает, что суд отменит этот закон.



"Сюда пришли мы, представители "Республиканской партии", а также те, которые нашли нужным присоединиться к акции, которую начало движение "Это тебя касается". Мы требуем обжалования тех положений, которые посягают на неприкосновенность личной жизни. Это выражается в том, что возможность прослушивать людей есть у такого ведомства, которое находится в подчинении СГБ. Конституционный суд сказал, что существование этой системы недопустимо, и неконституционно. Поэтому у нас есть ожидание, что суд вновь отменит этот закон, потому что закон не разделил требование конституционного суда. Мы представили 20 индивидуальных исков"- заявила Тамар Кордзая.

















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