ЕНД обвиняет «Грузинскую инвестиционную группу 21» и «Карту банк» в мошенничестве

06.04.2017 14:53 Оппозиционная партия "Национальное движение" обвиняет "Грузинскую инвестиционную группу 21" и "Карту банк" в мошенничестве.



Как заявил члены партии Гоги Ониани и Нугзар Циклаури на сегодняшнем брифинге, 10 лет назад компания "Грузинская инвестиционная группа 21" передала 50 водителям машины по договору, согласно которому после того, как они выплатят 48 000 лари, автомашины должны были остаться в собственности водителей.



По заявлению Гоги Ониани, в 2011 году компания взяла в "Карту банке" 6 миллионную ссуду, которая была обеспечена этими машинами. Водители погасили большую часть суммы, однако компания не смогла выплатить заем банку, и поэтому "Карту банк" отбирает у водителей машины.



"В 2007 году между компанией и водителями был оформлен договор о том, что после уплаты 48 000 лари эти машины перейдут водителям в собственность. Некоторые почти из 50 водителей заплатили 40 000 лари, некоторые 45 000, а некоторые полностью, но в 2011 году компания, не спросив ни о чем водителей, заложила эти машины под залог вместе с другим имуществом в "Карту банк", и взяла 6 миллионов лари. Компания не смогла заплатить сумму, банк подал иск, в 2015 году вышло решение, и на имущество, в том числе и на эти машины наложили арест. Это мошенническая схема, которая устраивала как компанию, так и Бидзину Иванишвили. Водителям сказали, что их скоро остановит патруль, и машины передадут Бюро исполнения"- заявил Гога Ониани.



Нугзар Циклаури анонсировал акции против "Карту банка", и заявил, что "Национальное движение" поддержит водителей.



"Между банком и менеджментом компании была мошенническая сделка, трагично, когда банк миллиардера отнимает у нуждающихся людей машины, стоимость которых они заплатили. Мы поддерживаем водителей в этой борьбе"- заявил Нугзар Циклаури.



"Национальное движение" обращается к "Карту банку", чтобы их юристы изучили документацию, и "не оставили водителей без куска хлеба".

















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