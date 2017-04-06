Конституционный суд Грузии рассмотрит иск Высшего духовного управления мусульман

06.04.2017 15:00 Конституционный суд Грузии принял на рассмотрение по существу иск Высшего духовного управления мусульман против парламента Грузии.



Управление обжалует несколько правовых норм, которые как от шиитов, так и суннитов требуют создания одного юридического лица публичного права, или представительского совета, в который объединятся как шииты, так и сунниты.



Речь идет о решение правительства Грузии от 2014 года, согласно которому, религиозным организациям, в том числе мусульманской общине, должен быть частично возмещен нанесенный советским тоталитарным режимом ущерб.



Постановление правительства обязывает шиитов и суннитов создать общее ЮЛПП для получения суммы компенсации.















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