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Конституционный суд Грузии рассмотрит иск Высшего духовного управления мусульман


06.04.2017   15:00
Конституционный суд Грузии принял на рассмотрение по существу иск Высшего духовного управления мусульман против парламента Грузии.

Управление обжалует несколько правовых норм, которые как от шиитов, так и суннитов требуют создания одного юридического лица публичного права, или представительского совета, в который объединятся как шииты, так и сунниты.

Речь идет о решение правительства Грузии от 2014 года, согласно которому, религиозным организациям, в том числе мусульманской общине, должен быть частично возмещен нанесенный советским тоталитарным режимом ущерб.

Постановление правительства обязывает шиитов и суннитов создать общее ЮЛПП для получения суммы компенсации.






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