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Европарламент одобрил отмену виз для Украины


06.04.2017   15:03
Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны.

Ход голосования на пленарной сессии в Страсбурге транслировала видеослужба Еврокомиссии.

Ранее специальная докладчица ЕП Мария Габриэль заявила, что Украина выполнила все требования ЕС и "даже превзошла ожидания".

"Мы вновь подтверждаем принцип, что каждая страна, которая соответствует критериям, изложенным Европейской комиссией, должна извлечь выгоду из отказа от виз для ее граждан. Теперь дело за Советом ЕС", — сказала парламентарий.






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