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Сколько еще детей должно умереть, чтобы Россия наконец обеспокоилась - постпред США в ООН
06.04.2017 15:50
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время дебатов в Совбезе ООН резко раскритиковала Россию за неспособность обуздать своего союзника - сирийское правительство, передает Русская служба Би-би-си.
"Сколько еще детей должно умереть, чтобы Россия наконец обеспокоилась?" - задалась вопросом американский дипломат.
Представитель России при ООН заявил, что Дамаск нельзя обвинять в применении химоружия.
Утром во вторник десятки людей погибли в результате бомбардировки сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. У многих пострадавших имелись признаки тяжелого отравления.
Сирийские военные отрицают использование зарина, утверждая, что газ распылили члены оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", связанной с "Аль-Каидой".
По версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов, где боевики хранили химическое оружие.
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