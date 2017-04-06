Сколько еще детей должно умереть, чтобы Россия наконец обеспокоилась - постпред США в ООН

06.04.2017 15:50 Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время дебатов в Совбезе ООН резко раскритиковала Россию за неспособность обуздать своего союзника - сирийское правительство, передает Русская служба Би-би-си.



"Сколько еще детей должно умереть, чтобы Россия наконец обеспокоилась?" - задалась вопросом американский дипломат.



Представитель России при ООН заявил, что Дамаск нельзя обвинять в применении химоружия.

Утром во вторник десятки людей погибли в результате бомбардировки сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. У многих пострадавших имелись признаки тяжелого отравления.



Сирийские военные отрицают использование зарина, утверждая, что газ распылили члены оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", связанной с "Аль-Каидой".



По версии российских военных, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов, где боевики хранили химическое оружие.















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