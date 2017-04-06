Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дональд Трамп провел встречу с послом Грузии в США


06.04.2017   17:35
Президент США Дональд Трамп принял посла Грузии в США Давида Бакрадзе.

Как сообщает пресс-служба грузинского посольства из Вашингтона, во время ознакомительной встречи с послом президент Трамп поздравил Давида Бакрадзе с началом дипломатической миссии.

Во время беседы с американским президентом Давид Бакрадзе обсудил вклад Грузии в дело евро-атлантической безопасности и демократическое развитие страны. Дональд Трамп пожелал послу успехов в его деятельности на этом посту.

Как уже сообщалось, в апреле планируется первый визит в США премьер-министра Грузии после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа.
«Идет активная работа над визитом премьер-министра в США. Точная дата визита, в рамках которого пройдут встречи на высоком уровне и пленарная сессия в рамках Хартии Стратегического партнерства, пока неизвестна. Однако скорее всего, визит состоится в апреле», — об этом Бакрадзе заявлял в конце марта.

В феврале 2017 года премьер-министр Грузии встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в рамках Мюнхенской конференции безопасности. Тогда Пенс заявил, что администрация Дональда Трампа готова развивать стратегическое партнерство с Грузией.

В 2009 году Грузия и США подписали Хартии стратегического партнерства. Документ предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сфере обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна