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Дональд Трамп провел встречу с послом Грузии в США
06.04.2017 17:35
Президент США Дональд Трамп принял посла Грузии в США Давида Бакрадзе.
Как сообщает пресс-служба грузинского посольства из Вашингтона, во время ознакомительной встречи с послом президент Трамп поздравил Давида Бакрадзе с началом дипломатической миссии.
Во время беседы с американским президентом Давид Бакрадзе обсудил вклад Грузии в дело евро-атлантической безопасности и демократическое развитие страны. Дональд Трамп пожелал послу успехов в его деятельности на этом посту.
Как уже сообщалось, в апреле планируется первый визит в США премьер-министра Грузии после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа.
«Идет активная работа над визитом премьер-министра в США. Точная дата визита, в рамках которого пройдут встречи на высоком уровне и пленарная сессия в рамках Хартии Стратегического партнерства, пока неизвестна. Однако скорее всего, визит состоится в апреле», — об этом Бакрадзе заявлял в конце марта.
В феврале 2017 года премьер-министр Грузии встретился с вице-президентом США Майком Пенсом в рамках Мюнхенской конференции безопасности. Тогда Пенс заявил, что администрация Дональда Трампа готова развивать стратегическое партнерство с Грузией.
В 2009 году Грузия и США подписали Хартии стратегического партнерства. Документ предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сфере обороны и безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и культуры.
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