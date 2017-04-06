Тиллерсона призвали воздержаться от визита в Россию

06.04.2017 17:37 Старший демократ специального комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф призвал американского госсекретаря Рекса Тиллерсона воздержаться от визита в Россию в связи с последними событиями в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на эфир MSNBC.



«Я согласен с тем, что сейчас не время наносить визит высокого уровня и таким образом вознаграждать Россию. Если, конечно, госсекретарь Тиллерсон не собирается предъявить Москве ультиматум и сказать [Дамаску] прекратить травить газом свой народ», — заявил он.



Он отметил, что на данный момент позиция Тиллерсона, как и президента США Дональда Трампа, по данному вопросу «совершенно неизвестна».















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