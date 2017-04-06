«Грузинская мечта» готова ущемлять права человека, апеллируя вопросами госбезопаности - Гогуадзе

06.04.2017 18:37 Представители оппозиционной партии «Свободные демократы» протестуют против закона «О прослушивании», который дает спецслужбе возможность по своему усмотрению без санкции суда прослушивать разговоры любого гражданина.



Как заявила сегодня на брифинге политический секретарь партии Нино Гогуадзе, в связи с этим члены партии внесли в Конституционный суд 25 индивидуальных исков.



По мнению оппозиции, подчинение Оперативно-технического агентства Службе госбезопасности означает, что спецслужбы смогут полностью контролировать личную информацию граждан.



По словам Гогуадзе, ущемление прав человека ради интересов той или иной государственной структуры недопустимо.



«Мы опротестовываем в суде закон «О прослушивании, закон в связи с которым Конституционный суд в свое время четко сказал, что технические средства прослушки не должны быть в подчинении силовых структур. К сожалению, «Мечта», обладающая конституционным большинством не учла, не удовлетворила требования суда и приняла закон, согласно которому Оперативно-техническое агентство создается в спецслужбах.



К сожалению, власти «Грузинской мечты», апеллируя вопросами защиты государственной безопасности, готовы ущемлять права человека и его достоинство. Это- советская традиция и к сожалению, «грузинская мечта» не понимает, что именно этим отличается демократическое государство от тоталитарного или авторитарного государства, тем, что права и достоинство человека должны быть защищены не только от посягательства других лиц или группы лиц, но и в, первую очередь, от государства», -заявила Нино Гогуадзе.



Парламент Грузии принял закон о возможности прослушивания телефонных разговоров граждан в марте.



Согласно документу, в спецслужбах создается оперативно-техническое агентство, которое на основании оперативной информации об угрозе безопасности государству будет тайно прослушивать и записывать телефонные разговоры, а также контролировать социальные сети, осуществлять скрытые видеосъемки, проверять почтовые посылки.



Руководителя агентства будет представлять начальник Службы госбезопасности, а утверждать в должности – специальная комиссия из семи человек, представляющих СГБ, парламент, аппарат омбудсмена и правительство.















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