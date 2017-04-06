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Маргвелашвили требует объяснений, почему меняют традицию прямых выборов президента


06.04.2017   18:42
В рамках кампании "Конституция принадлежит всем" президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня провел встречу со студентами государственного университета имени Акакия Церетели в Кутаиси.

Президентская кампания учитывает обеспечение общенародной включенности в процессе рассмотрения изменений до утверждения Конституции, и дискуссию по основным вопросам конституционной реформы.

Президент Грузии говорил о значении Конституции, как главнейшего и рамочного закона страны, и отметил, что Конституция первым делом является документом согласия свободных мнений свободных граждан, в который следует записать, какой порядок жизни мы хотим.

По заявлению Георгия Маргвелашвили, главное, чтобы все граждане страны были включены в процессе конституционных реформ, и именно на основании их желаний и мнений юристы создали главный документ.

По заявлению президента, в дискуссии выражаются разные мнения, и участники дискуссии должны сойтись именно в борьбе разных мнений, и таким образом создать Конституцию.

"Я являюсь сторонником уважения конституционных законов, и такой Конституции, в которой будет отражаться дух нашего народа"- отметил Георгий Маргвелашвили на встрече со студентами.

Президент говорил о территориальном устройстве страны, усилении самоуправления, бесплатном образовании, увеличении гарантий социальной защиты в Конституции.

В ответ на вопрос студентов Георгий Маргвелашвили говорил об изменении в Конституции правила президентских выборов, и заявил, что его интересуют аргументы людей, которые думают, что порядок прямых выборов надо изменить.

"В Грузии сложилась 25-летняя политическая традиция прямых выборов президента. Те, кто меняют этот закон, обязательно должны объяснить мне, почему меняют эту традицию, почему это будет лучше для обычных людей.

Я не сторонник того, чтобы у народа отобрали право выбора президента. Моим рычагом является как раз таки мнение абсолютного большинства населения в связи с этим вопросом, надеюсь, это услышит конституционная комиссия"- отметил Георгий Маргвелашвили.

Президент говорил о значении самоуправления в политической жизни страны, его усилении, и призвал студентов и профессуру включится в процессы, которые идут вокруг них, и ознакомить население с их компетентным и академическим мнением.

Георгий Маргвелашвили ответил на вопросы студентов в связи с изменениями, которые должны войти в Конституцию, и заслушал их мнения. Президент Грузии прокомментировал также содержание своего завтрашнего парламентского выступления, и отметил, что заострит внимание на вопросы, связанные с образованием, экономикой, а также сферой обороны, и другие важные для страны вопросы.

Президент Грузии гостил в кутаисском университете вместе с первой леди Макой Чичуа, представителями администрации, и советниками. Модерацию встречи осуществлял конституционалист Георгий Мшвениерадзе.

В рамках кампании президент планирует побывать во всех регионах страны.







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