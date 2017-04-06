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Минюст начинает очередную акцию бесплатной выдачи удостоверений личности
06.04.2017 19:11
Для уточнения избирательного списка министерство юстиции Грузии проводит очередную акцию и будет выдавать удостоверения личности бесплатно. Акция пройдет с 10 по 29 апреля.
Получить новое удостоверение личности могут все граждане Грузии, которым исполнилось 18 лет и у которых нет новых электронных удостоверений личности или же им нужно оформить этот документ впервые.
В рамках акции граждане также могут бесплатно снять фотографии для документа.
Для получения новых, бесплатных ID карт, граждане могут обращаться в дома юстиции, а также в территориальные службы агентств по развитию государственных сервисов или в общественные центры.
Цель акции – формирование точного избирательного списка. Чем больше граждан обладает биометрическими документами, тем больше соблюдается принцип «один избиратель – один голос!», — отмечается в сообщении на сайте Дома юстиции.
Именно с этой целью министерство юстиции за последние четыре года провело 24 акции. В результате более 1 миллиона 200 тысяч граждан получили удостоверения личности бесплатно или за полцены.
В результате к моменту проведения парламентских выборов 2016 года был составлен самый точный избирательный список в истории независимой Грузии, — подчеркивает Дом юстиции.
На сегодняшний день электронные удостоверения личности есть у более чем 2 485 876 граждан Грузии, кроме того, у 376 142 граждан оформлен биометрический паспорт. Это означает, что в базах Гражданского реестра содержится более 2 862 018 точных данных, — отмечается в сообщении Дома юстиции.
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