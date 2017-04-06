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Глава МИД Грузии призывает население учитывать условия безвизового пребывания в ЕС
06.04.2017 19:48
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе призывает население учитывать условия безвизового пребывания в Евросоюзе (ЕС).
Как заявил Джанелидзе журналистам, процесс безвизового сообщения проходит беспрепятственно.
«Максимально едут наши граждане и пользуются безвизовым режимом. Бывают определенные случаи, когда документы не в порядке, однако, это единичные случаи. Поэтому всех еще раз призываю максимально учесть условия, подразумевающие следующее: цель въезда в ЕС, обратный билет, а также наличие соответствующей суммы денег. Также граждане должны суметь предоставить документацию по поводу гостиницы в период их пребывания или подтверждение согласия принимающей их стороны», - заявил Джанелидзе.
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