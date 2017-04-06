Маргвелашвили: Я не сторонник отмены прямых выборов президента в Грузии

06.04.2017 21:35 Георгий Маргвелашвили заявил, что не является сторонником отмены прямых выборов президента в Грузии. Об этом он завил сегодня, 6 апреля, на встрече в Кутаисском университете имени Акакия Церетели. «В Грузии существует 25-летняя политическая традиция прямых выборов президента. Те, кто собираются менять этот закон, обязательно должны объяснить мне, почему эта традиция меняются и что от этого выиграют граждане», - сказал Маргвелашвили.



С инициативой упразднить прямые выборы президента выступает правящая партия «Грузинская мечта» и представитель этой партии, спикер парламента Ираклий Кобахидзе, который возглавляет комиссию по внесению изменений в конституцию. «Я не сторонник того, чтобы у народа отобрали право выбора президента. При этом я опираюсь на мнение абсолютного большинства населения в связи с этим вопросом. Надеюсь, этот аргумент услышит конституционная комиссия», - отметил президент. При этом он подчеркнул, что является сторонником «уважения конституционных законов, и такой конституции, в которой будет отражаться дух нашего народа».



В рамках собственной кампании «Конституция для всех», инициированной в связи с намерением правящей партии «Грузинская мечта» внести изменения в Конституцию, президент говорил о территориальном устройстве страны, усилении самоуправления, бесплатном образовании, увеличении гарантий социальной защиты. Президент призвал студентов и профессуру включится в процессы обсуждения изменений Конституции, а также ответил на вопросы аудитории.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

