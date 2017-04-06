Гогичаишвили: Президент Грузии не представляет какой должна быть система безопасности страны

06.04.2017 23:17 По мнению представителя парламентской фракции партии «Грузинская мечта» Левана Гогичаишвили, президент Грузии не разбирается вопросах системы безопасности страны.



Напомним, что во время одной из встреч со студентами президент Грузии Георгий Маргвелашвили раскритиковал закон «О прослушивании», обвинив представителей власти в советском образе мышления.



«Если для президента Советский Союз это то, что люди доверяют институтам, тогда, думаю, это -его проблема. Он совершенно не разбирается в том, что значит институциональное доверие. Президент в этом случае непоследователен и совершенно не представляет какой должна быть система безопасности и как должны работать спецслужбы в Грузии. И это тогда, когда он является главой Совета безопасности»,- сказал Леван Гогичаишвили.















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