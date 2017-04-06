Бывшему генконсулу Грузии в Одессе избрали меру пресечения: СИЗО или 700 тысяч залога

06.04.2017 23:33 Печерский районный суд Киева выбрал меру пресечения бывшему генконсулу Грузии в Одессе, директору фонда «На благо Одессы» Тимуру Нишнианидзе.



Соратнику Саакашвили, который вернулся из Штатов и присутствовал в зале суда, предстоит найти и передать государству денежный залог в размере 700 тысяч гривен. В противном случае он отправится в следственный изолятор.



Напомним, генпрокуратура вручила подозрение Теймуразу Нишнианидзе 10 марта. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.



Как рассказал сам Нишнианидзе, нынешнее производство не связано с фондом «На благо Одессы» и прошлогодними обысками, но в материалах снова упоминается возмещение НДС: основной акцент прокуроры делают на периоде с 2007 по 2012 годы, когда он был генеральным консулом.

















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