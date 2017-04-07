Парламент Грузии сегодня заслушает ежегодный отчет президента по важным вопросам положения страны

07.04.2017 10:06 В парламенте Грузии сегодня заслушают ежегодный отчет президента Грузии по важным вопросам положения страны.



Ожидается, что на завтрашнем пленарном заседании будут присутствовать премьер-министр Грузии, министры, руководители высших государственных институтов и представители дипломатического корпуса.



После доклада президента будет объявлен 2-часовой перерыв, затем в формате дебатов начнутся выступления депутатов.



По решению, принятому бюро парламента 3 апреля, для членов парламента, которые не входят ни в одну из фракций, предполагается для выступления по 5 минут. После этого парламентская трибуна будет предоставлена фракциям, находящимся вне большинства и меньшинства («Национальное движение» и «Патриоты Грузии») – для них предполагается по 15 минут. Для фракций, входящих в парламентское меньшинство, так же, как и для фракций, входящих в большинство, предполагается по 10 минут. Затем меньшинству и большинству по отдельности будет предоставлено по 45 минут, после чего выступят вице-спикеры (им будет предоставлено по 10 минут).



В конце трибуну займет председатель грузинского парламента, для его выступления предполагается 15 минут.



Заседание парламента начнется в 12:00.















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