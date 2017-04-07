Маккейн, Саакашвили и Яценюк «надоели» МИД России

07.04.2017 10:34 Министерство иностранных дел России опубликовало в своем официальном "Твиттере" фотоколлажи с несколькими западными политиками, к которым пририсованы ярко-желтые ярлыки со словом "надоел".

Среди этих политиков оказались, в частности, американский сенатор Джон Маккейн, претендовавшая на пост президента США Хиллари Клинтон, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.



Также МИД РФ опубликовал фотографии джихадистов, протестов в Киеве 2014 года, яичницы и картофеля фри, также снабдив их ярлыками "надоело". "Нам тоже многое надоело", - говорится в подписях ко всем коллажам.



Фотоколлажи по стилю напоминают рекламу несанкционированной акции, которую намеревается провести организация Михаила Ходорковского "Открытая Россия". В интернете организация опубликовала плакат с изображением российского президента Владимира Путина с таким же ярко-желтым ярлыком и надписью "Надоел".

Организация также выложила на своем сайте шаблон, при помощи которого каждый желающий мог прикрепить такой ярлык к фотографии любого человека или предмета, который ему надоел.



Российское министерство иностранных дел нередко привлекало внимание интернет-пользователей экстравагантными комментариями.



В частности, после подведения итогов референдума о "брексите" официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что до этого широко обсуждался возможный выход Греции из Еврозоны, получивший в западной прессе название "грексит".



В связи с этим Захарова предположила, что вскоре в обиход войдет универсальный термин для обозначения стран, желающих выйти из Евросоюза или других общеевропейских организаций.



"В целом не удивлюсь, если вместо отдельных страновых терминов типа "Grexit" и "Brexit" скоро появится универсальное понятие "Whoexit?" - заявила она. Эти слова вызвали широкое обсуждение в соцсетях, поскольку не всем предложенный термин показался благозвучным.















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