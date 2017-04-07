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Джанелидзе: Имеются лишь отдельные случаи отказа нашим гражданам в пропуске в Евросоюз


07.04.2017   11:04
По информации министра иностранных дел Михаила Джанелидзе, имели место только отдельные случаи отказа нашим гражданам в пропуске в Шенгенскую зону, причиной чего стало то, что у Граждан Грузии не были в порядке документы.

Михаил Джанелидзе заявил об этом в ответ на вопрос журналиста о том, что стало причиной для отказа гражданам Грузии в пропуске в Италию.

"По моей информации, процесс идет очень свободно. Наши граждане максимально пользуются безвизовым режимом. Имеются отдельные случаи, когда документы не в порядке. Это стало причиной возвращения назад, это отдельные случаи.

Я еще раз призываю всех, максимально учитывать условия, называемые целью безвизового передвижения в странах Евросоюза. Иметь при себе билет для возвращения назад, а также достаточную сумму для нахождения там, и доказать это. А также должны представить документацию, подтверждающую наличие гостиничной брони в период пребывания в Европе, или согласие принимающей стороны"- заявил Михаил Джанелидзе.







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