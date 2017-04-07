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В Китае могут появиться грузинский городок и улица
07.04.2017 12:35
В Китае, возможно, будут созданы грузинский город и улица - заявила экономический советник президента Майя Меликидзе.
Она подытожила визит в Китай и заявила, что существует идея создать небольшой город в провинции Шандон, маленьком китайском городе Пинджоу, где будет представлена грузинская продукция.
"Данная идея находится на зачаточном уровне, однако, у нее перспективное будущее. В провинции Шандон есть город Пинджоу, где представители власти и местного бизнеса выражают готовность сотрудничать с грузинским бизнесом. Разговор идет о строительстве грузинско-китайского торгового центра, где будут представлены не только грузинские вина, но и любые другие продукты, которые производит Грузия.
В то же время разговор идет о том, чтобы создать маленький город. Разговор не идет о крупных масштабах, рассматриваются маленькие масштабы и грузинская улица, где грузинские бизнесмены смогут открыть ресторан. В то же время на месте можно будет открыть пекарни и магазины.
Переговоры в связи с этим состоялись с мэром Пинджоу, наряду с этим создана торговая палата, мы встречались с его руководителем, где прозвучала идея о том, что китайская сторона готова создать грузинской стороне все возможности для того, чтобы позиционировать грузинскую продукцию"- заявила Майя Меликидзе.
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