Динамика реформ не впечатляет - президент

07.04.2017 13:07 Георгий Маргвелашвили заявил, что ожидает, когда правящая партия начнет искать не врагов, а союзников. Президент Грузии в эти минуты выступает с традиционным ежегодным докладом в парламенте в Кутаиси.



Свое выступление он начал с того, что напомнил о необходимости политического диалога правящей партии «Грузинская мечта», которая по итогам выборов 2016 года получила конституционное большинство в парламенте.



«В ноябре прошлого года я обратился к новому парламенту. Тогда, как вы знаете, образование нового конституционного большинства вызывало опасение концентрации власти. Но в то же время это было возможностью для смелых реформ. Что мы получили реально спустя пять месяцев? Вероятная угроза стала серьезной проблемой и в то же время динамика реформ не впечатляет. К сожалению, правящая политическая сила практически отказалась от диалога и замкнулась в себе. На этом фоне стоит приветствовать решение провести сегодня дебаты», — заявил Маргвелашвили.



«Я не раз говорил после победы на выборах, что нахожусь на службе каждого гражданина Грузии и являюсь президентом каждого избирателя. Это так и есть – и вы, независимо от партийной принадлежности, являетесь министрами и депутатами для всех. И я ожидаю того времени, когда победившая политическая сила начнет искать не врагов, а союзников. Так как, я верю, что самая большая амбиция, которая может быть у политика – это объединение страны и общества. Поэтому я не раз призывал и сегодня призываю вас к диалогу и институциональному сотрудничеству», — сказал президент.



"Новости-Грузия"











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