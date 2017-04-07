Я жду того времени, когда победившая сила начнет искать союзников, а не врагов - президент

07.04.2017 13:17 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призывает парламентское большинство и парламент к диалогу и институциональному сотрудничеству.



Как заявил президент в ходе выступления в парламенте с ежегодным отчетом, на том фоне, когда правящая политическая сила отказалась от диалога и замкнулась в себе, приветствия заслуживает решение о проведении дебатов.



«В ноябре прошлого года я обратился к новому парламенту. Тогда я сказал, что создание нового конституционного порождало опасность концентрации власти, но в то же время, порождало и возможность для смелых реформ и инициатив. Что мы получили спустя пять месяцев?



Предполагаемая опасность стала серьезной проблемой, а динамика реформ не так уж впечатляет. К сожалению, правящая политическая сила, практически, отказалась от диалога и замкнулась в себе. На этом фоне я приветствую сегодняшнее решение о проведении в парламенте дебатов.



Я неоднократно говорил после победы на выборах, что нахожусь на службе у всех граждан Грузии и я президент всех избирателей. Точно также и вы – несмотря на партийную принадлежность, являетесь министрами для всех и парламентом всей Грузии. Я жду того времени, когда победившая сила начнет искать союзников, а не врагов, потому что верю, что наивысшая амбиция, которая может быть у политика, это объединение страны и общества», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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