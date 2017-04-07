Нельзя отнимать у людей право прямого избрания президента - Маргвелашвили

07.04.2017 13:18 Нельзя отнимать у людей право прямого избрания президента, - об этом в ходе выступления в парламенте с ежегодным докладом, в рамках президентской кампании «Конституция принадлежит всем» заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



«Порядок избрания президента должен зависеть не от желания сегодняшнего или завтрашнего президента, сегодняшнего или бывшего премьера, а от нужд народа и реально сбалансированной конституции.



На вчерашней встрече с общественностью кутаисское население выразило четкое желание оставить парламент в Кутаиси. Несмотря на жаркий спор, я пообещал им, что сегодня зафиксирую их желание. Нашему обществу нужно ощущение национального единства, поддержка и соучастие в принятии важных решений. Поэтому давайте послушаем народ. Если мы прислушаемся к народу, то станет очевидно, что реальные и острые проблемы граждан остаются нерешенными, что мы еще не построили такое государство, где ни один человек не будет жить на улице, где на улицах не будут жить и работать дети, где десятки тысяч детей не будут жить в крайней бедности, где старики не будут чувствовать себя беспризорными, где никто не голодает и не мерзнет», - заявил президент Грузии.















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