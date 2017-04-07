|
Нельзя отнимать у людей право прямого избрания президента - Маргвелашвили
07.04.2017 13:18
Нельзя отнимать у людей право прямого избрания президента, - об этом в ходе выступления в парламенте с ежегодным докладом, в рамках президентской кампании «Конституция принадлежит всем» заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
«Порядок избрания президента должен зависеть не от желания сегодняшнего или завтрашнего президента, сегодняшнего или бывшего премьера, а от нужд народа и реально сбалансированной конституции.
На вчерашней встрече с общественностью кутаисское население выразило четкое желание оставить парламент в Кутаиси. Несмотря на жаркий спор, я пообещал им, что сегодня зафиксирую их желание. Нашему обществу нужно ощущение национального единства, поддержка и соучастие в принятии важных решений. Поэтому давайте послушаем народ. Если мы прислушаемся к народу, то станет очевидно, что реальные и острые проблемы граждан остаются нерешенными, что мы еще не построили такое государство, где ни один человек не будет жить на улице, где на улицах не будут жить и работать дети, где десятки тысяч детей не будут жить в крайней бедности, где старики не будут чувствовать себя беспризорными, где никто не голодает и не мерзнет», - заявил президент Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна