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Президент попросил дипкорпус быть голосом Грузии на следующем саммите НАТО


07.04.2017   13:20
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал руководителей стран-стратегических партнеров и их представителей озвучить на Брюссельском саммите НАТО позицию Грузии.

К представителям аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса Георгий Маргвелашвили обратился в ходе ежегодного выступления в парламенте с докладом.

«На Варшавском саммите НАТО приоритетом была оставлена перспектива вступления в Грузии в НАТО, а также Грузию пригласили в стратегический диалог по безопасности Черного моря. Безопасность Черного моря начинается в Грузии. Безопасное Черное море является предусловием экономического сотрудничества и долгосрочного мира в регионе. Именно поэтому необходима активная вовлеченность Грузии в строительство архитектуры безопасности Черного моря.

Исходя из формата Брюссельского саммита, Грузия не будет на нем представлена. Я обращаюсь к руководителям стран-стратегических партнеров и их представителям, уважаемым послам: будьте нашим голосом на саммите НАТО», - заявил Георгий Маргвелашвили и заключил, что европейскую безопасность определяет, в том числе, и безопасность Грузии и Черного моря.






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