|
Президент попросил дипкорпус быть голосом Грузии на следующем саммите НАТО
07.04.2017 13:20
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал руководителей стран-стратегических партнеров и их представителей озвучить на Брюссельском саммите НАТО позицию Грузии.
К представителям аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса Георгий Маргвелашвили обратился в ходе ежегодного выступления в парламенте с докладом.
«На Варшавском саммите НАТО приоритетом была оставлена перспектива вступления в Грузии в НАТО, а также Грузию пригласили в стратегический диалог по безопасности Черного моря. Безопасность Черного моря начинается в Грузии. Безопасное Черное море является предусловием экономического сотрудничества и долгосрочного мира в регионе. Именно поэтому необходима активная вовлеченность Грузии в строительство архитектуры безопасности Черного моря.
Исходя из формата Брюссельского саммита, Грузия не будет на нем представлена. Я обращаюсь к руководителям стран-стратегических партнеров и их представителям, уважаемым послам: будьте нашим голосом на саммите НАТО», - заявил Георгий Маргвелашвили и заключил, что европейскую безопасность определяет, в том числе, и безопасность Грузии и Черного моря.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна