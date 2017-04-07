Президент попросил дипкорпус быть голосом Грузии на следующем саммите НАТО

07.04.2017 13:20 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал руководителей стран-стратегических партнеров и их представителей озвучить на Брюссельском саммите НАТО позицию Грузии.



К представителям аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса Георгий Маргвелашвили обратился в ходе ежегодного выступления в парламенте с докладом.



«На Варшавском саммите НАТО приоритетом была оставлена перспектива вступления в Грузии в НАТО, а также Грузию пригласили в стратегический диалог по безопасности Черного моря. Безопасность Черного моря начинается в Грузии. Безопасное Черное море является предусловием экономического сотрудничества и долгосрочного мира в регионе. Именно поэтому необходима активная вовлеченность Грузии в строительство архитектуры безопасности Черного моря.



Исходя из формата Брюссельского саммита, Грузия не будет на нем представлена. Я обращаюсь к руководителям стран-стратегических партнеров и их представителям, уважаемым послам: будьте нашим голосом на саммите НАТО», - заявил Георгий Маргвелашвили и заключил, что европейскую безопасность определяет, в том числе, и безопасность Грузии и Черного моря.















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