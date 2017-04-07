Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД сегодня ближе к народу, чем раньше - Бибилашвили


07.04.2017   13:22
Член политсовета "Национального движения" Заза Бибилашвили в передаче "Другие акценты" на канале "Рустави 2" заявил, что в партии проходят положительные и демократические процессы.

Заза Бибилашвили отметил, что "Национальное движение" сегодня ближе к народу, чем раньше. По его словам, до сих пор решения в партии принимались "маленькой группой, а сейчас эти решения принимаются широким кругом".

"До сих пор одной из проблем "Национального движения" действительно было то, что мы в определенной степени были далеки от народа. Мы в некотором роде воспринимались, как высокомерная партия"- заявил он.

Заза Бибилашвили прокомментировал также уход бывших лидеров из ЕНД.

"Партию победил Иванишвили с нашим весьма активным участием, нашими очень простыми как политическими, так и тактическими ошибками"- заявил Бибилашвили.

По словам Бибилашвили, "партия должна была бороться, и исчерпать все возможности борьбы, чего она не сделала".

"С полудня 9 октября мы не должны были начинать риторику, оправдывающую выборы. Надо было бороться, надо было внести иски в ЦИК, в суд, надо было сказать народу, что да, существуют очень большие проблемы в связи с легитимностью. Этот мессидж надо было донести до международных наблюдателей. Мы как будто все сделали против этого"- говорит Бибилашвили.

Заза Бибилашвили говорит о собственной версии причины ухода 21 члена партии из ЕНД.

"Я считаю, что уход этих людей можно разделить на две части. Там есть несколько человек, у которых другого осознанного выбора, наверное, не было, поскольку эти шаги были сделаны осознанно, и были остальные, которым не оставили иного выбора"- заявил Бибилашвили.

Член политического совета "Национального движения" в связи с ушедшими из партии считает, что "со стороны многих из них это не было прагматически правильным решением".







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна