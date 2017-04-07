ЕНД сегодня ближе к народу, чем раньше - Бибилашвили

07.04.2017 13:22 Член политсовета "Национального движения" Заза Бибилашвили в передаче "Другие акценты" на канале "Рустави 2" заявил, что в партии проходят положительные и демократические процессы.



Заза Бибилашвили отметил, что "Национальное движение" сегодня ближе к народу, чем раньше. По его словам, до сих пор решения в партии принимались "маленькой группой, а сейчас эти решения принимаются широким кругом".



"До сих пор одной из проблем "Национального движения" действительно было то, что мы в определенной степени были далеки от народа. Мы в некотором роде воспринимались, как высокомерная партия"- заявил он.



Заза Бибилашвили прокомментировал также уход бывших лидеров из ЕНД.



"Партию победил Иванишвили с нашим весьма активным участием, нашими очень простыми как политическими, так и тактическими ошибками"- заявил Бибилашвили.



По словам Бибилашвили, "партия должна была бороться, и исчерпать все возможности борьбы, чего она не сделала".



"С полудня 9 октября мы не должны были начинать риторику, оправдывающую выборы. Надо было бороться, надо было внести иски в ЦИК, в суд, надо было сказать народу, что да, существуют очень большие проблемы в связи с легитимностью. Этот мессидж надо было донести до международных наблюдателей. Мы как будто все сделали против этого"- говорит Бибилашвили.



Заза Бибилашвили говорит о собственной версии причины ухода 21 члена партии из ЕНД.



"Я считаю, что уход этих людей можно разделить на две части. Там есть несколько человек, у которых другого осознанного выбора, наверное, не было, поскольку эти шаги были сделаны осознанно, и были остальные, которым не оставили иного выбора"- заявил Бибилашвили.



Член политического совета "Национального движения" в связи с ушедшими из партии считает, что "со стороны многих из них это не было прагматически правильным решением".

















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