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Для страны решающее значение имеет большее стимулирование отечественного производства - президент


07.04.2017   13:23
Президент Грузии заботится о популяризации грузинской продукции. В ходе выступления в парламенте Георгий Маргвелашвили еще раз напомнил о кампании «Требуй грузинское», которая направлена на стимулирование отечественного производства.

По словам главы государства, в рамках кампании будут введены специальные накопительные карты для тех, кто покупает грузинскую продукцию и первыми обладателями таких карт станут депутаты парламента.

«Для страны решающее значение имеет большее стимулирование отечественного производства. Именно этой цели служит инициированная мной кампания «Требуй грузинское», которая способствует экономическому росту страны, появлению новых рабочих мест и укреплению национальной валюты. В рамках этого проекта параллельно с популяризацией отечественного производства мы создадим накопительную карту для пользователей, которые покупают грузинскую продукцию», — отметил Маргвелашвили.






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