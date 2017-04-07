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Президент Грузии поддерживает иск граждан против новых правил тайной слежки


07.04.2017   14:26
Президент Грузии намерен поддержать иски граждан против новых правил тайной слежки. В связи с этим он планирует в качестве "друга суда" обратиться в Конституционный суд страны.

Институт "Друг суда" появился в Грузии в 2015 году и подразумевает предоставление лицу, который не является стороной в деле, права заранее письменно обратиться в суд и представить сою позицию по делу.

Президент Грузии выступает против создания новой структуры для ведения тайной слежки при Службе Госбезопасности страны.

"Исходя из стремления и активности наших граждан, я принял решение поддержать иск граждан Грузии против т.н. закона о прослушке и обратиться в Конституционный суд в особом статусе — друга суда, что даст мне возможность представить Конституционному суду свое мнение", — сказал Маргвелашвили.

Представители неправительственного сектора собрали около 300 исков от граждан, недовольных новыми правилами тайной слежки в Грузии, для представления в Конституционный суд.

Иски в суд подали и представители четырех оппозиционных партий — "Республиканская партия", "Свободные демократы", "Движение за свободу – Европейская Грузия" и "Единое национальное движение".






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