Бибилашвили не подтверждает выдвижение его кандидатуры в мэры Тбилиси

07.04.2017 14:52 Член политического совета "Единого национального движения" Заза Бибилашвили говорит о консультациях, которые идут в партии вокруг кандидатуры в мэры столицы. Он не подтвердил информацию, что его персона рассматривается кандидатом на эту должность.



"Я не буду кандидатом, я говорю это решительно, но консультации в связи с этим ведутся"- заявил Заза Бибилашвили.



В эфире "Других акцентов" Заза Бибилашвили отметил, что не может подтвердить, что кандидатом в мэры рассматривается Григол Вашадзе.



"Предположительно, мы отобрали почти половину из 1045 кандидатов, продолжается отбор остальных кандидатов, и в самых выдающихся местах, в том числе в Тбилиси, разумеется, будут особые процедуры и кандидаты"- заявил Заза Бибилашвили.



















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