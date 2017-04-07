Президент: Настанет время, когда Грузия разрушит искусственно возведенные стены

07.04.2017 14:55 При активной вовлеченности дружественных стран нужно разработать политику против аннексии оккупированных территорий Грузии, - об этом в ходе ежегодного выступления с докладом в парламенте заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



По словам главы государства, успешным примером сотрудничества и активной политики с партнерами является политика непризнания, которую успешно проводят грузинское государство и его партнеры.



«В ответ на этот успех Россия совершает шаги по фактической аннексии оккупированных территорий Грузии. Поэтому, как и в случае с политикой непризнания, при активной вовлеченности дружественных стран нужно разработать политику против аннексии оккупированных территорий Грузии и совершать согласованные шаги во избежание аннексии. В то же время, нельзя крайне остро не реагировать на политику новых разделительных линий и протягивания проволочных заграждений, ограничение обучения на грузинском языке в школах Гальского района, факты похищения людей и осквернения культурных памятников на оккупированной территории. По таким важным для страны темам мы все должны быть едины», - заявил Георгий Маргвелашвили.



Президент обратился и к гражданам Грузии, проживающим на оккупированных территориях.



«Хочу обратиться к проживающим на оккупированных территориях нашим гражданам - никто не мог представить, что Берлинская стена падет и лидером единой Германии станет житель Восточной Германии. Я надеюсь, что настанет время, когда Грузия разрушит искусственно возведенные стены и лидером единой Грузии станет гражданин Грузии, проживающий по ту сторону стены. Настанет время, когда насильно разделенное общество воссоединится, а грузины, абхазы и осетины смогут найти ключ к безопасному возвращению беженцев», - отметил президент.















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