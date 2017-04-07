Премьер считает, что выступление президента было не совсем объективным

07.04.2017 15:08 Мне бы хотелось, чтобы выступление президента было более всеобъемлющим, более глубоким и более объективным, - об этом заявил в ходе беседы с журналистами в парламенте премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, оценив ежегодный доклад президента.



«Это было традиционное выступление, в котором президент представил свое мнение в связи с текущими событиями.



Могу сказать, что в нашей стране по целому ряду направлений, таким, как суд, экономическое развитие, развитие демократии и демократических институтов, не только на мой взгляд, но и на взгляд наших партнерских стран, имеется замечательный прогресс.



Мне бы хотелось, чтобы выступление президента было более всеобъемлющим, более глубоким и более объективным», - заявил Квирикашвили.















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