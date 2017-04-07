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Президент призвал партии найти пути друг к другу


07.04.2017   16:05
Георгий Маргвелашвили призвал политические партии найти пути для объединения, чтобы предложить населению надежный выбор на предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

"Хочу обратиться к представителям политических партий. Приближаются выборы в органы местного самоуправления. Нам необходимо реальное самоуправление, нужна избирательная реформа, и в этом вопросе я поддерживаю ваши консолидированные усилия. Но важно, чтобы нашему обществу предложили новый выбор сильные политические акторы", — отметил президент.

По словам Маргвелашвили, для грузинской демократии жизненно важно формирование сильных политических игроков.

"Найдите объединяющие идеи, найдите пути друг к другу и предложите множество раз разочарованному избирателю сильный, надежный выбор", — сказал президент.

Напомним, что выборы в органы местного самоуправления состоятся осенью 2017 года.






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