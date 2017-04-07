Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Свобода самовыражения представляет собой один из столпов демократии - президент


07.04.2017   16:08
Грузинские СМИ должны работать свободных условиях, поскольку это необходимо для эффективного функционирования государства, уверен президент Грузии.

Свобода слова и защита прав журналистов стали одним из главных тем в выступлении президента Грузии перед парламентом страны.

«Хочу обратиться к грузинским средствам массовой информации: Вы обнародуете источник демократии — голос народа. Вы контролируете власти и критикуете их проступки, вы создаете общественное мнение. Это значит, что вы действительно состоялись, как четвертая власть. Вы, грузинские СМИ, как состоявшаяся ветвь власти должны эффективно работать в свободных условиях, что необходимо для правильного функционирования государства», — отметил Георгий Маргвелашвили.

По словам президента, свобода самовыражения представляет собой один из столпов демократии и СМИ играют здесь фундаментальную роль.

Как заявил Маргвелашвили, для защиты свободы слова в стране объединяются не только журналисты, но и все граждане Грузии.

«Мы видели, насколько вы были консолидированы, когда некоторым из вас грозила опасность. Мы видели насколько эффективно объединились не только коллеги, но и представители грузинской общественности для защиты основополагающего принципа демократии — свободы самовыражения», — сказал президент.

По словам Георгия Маргвелашвили, он желает видеть грузинские СМИ «еще более сильными» и «готов содействовать укреплению эффективного диалога» между обществом и медиа.

«Наше общество остается единым, когда дело касается вопросов о проблемах, существующих у СМИ. Международное сообщество активно ожидает завершения опасных и непрозрачных процессов в сфере медиа. Демократия, больше демократии — это ответ на все проблемы», — отметил президент.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна