Свобода самовыражения представляет собой один из столпов демократии - президент

07.04.2017 16:08 Грузинские СМИ должны работать свободных условиях, поскольку это необходимо для эффективного функционирования государства, уверен президент Грузии.



Свобода слова и защита прав журналистов стали одним из главных тем в выступлении президента Грузии перед парламентом страны.



«Хочу обратиться к грузинским средствам массовой информации: Вы обнародуете источник демократии — голос народа. Вы контролируете власти и критикуете их проступки, вы создаете общественное мнение. Это значит, что вы действительно состоялись, как четвертая власть. Вы, грузинские СМИ, как состоявшаяся ветвь власти должны эффективно работать в свободных условиях, что необходимо для правильного функционирования государства», — отметил Георгий Маргвелашвили.



По словам президента, свобода самовыражения представляет собой один из столпов демократии и СМИ играют здесь фундаментальную роль.



Как заявил Маргвелашвили, для защиты свободы слова в стране объединяются не только журналисты, но и все граждане Грузии.



«Мы видели, насколько вы были консолидированы, когда некоторым из вас грозила опасность. Мы видели насколько эффективно объединились не только коллеги, но и представители грузинской общественности для защиты основополагающего принципа демократии — свободы самовыражения», — сказал президент.



По словам Георгия Маргвелашвили, он желает видеть грузинские СМИ «еще более сильными» и «готов содействовать укреплению эффективного диалога» между обществом и медиа.



«Наше общество остается единым, когда дело касается вопросов о проблемах, существующих у СМИ. Международное сообщество активно ожидает завершения опасных и непрозрачных процессов в сфере медиа. Демократия, больше демократии — это ответ на все проблемы», — отметил президент.















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