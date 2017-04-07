Грузия должна стать страной-аппликантом Евросоюза - президент

07.04.2017 16:15 Мы должны начать активную работу для того, чтобы стать страной-аппликантом Евросоюза. Об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил сегодня, выступая в парламенте страны в Кутаиси.



В своем ежегодном выступлении президент отметил, что с помощью активного включения дружеских стран должна быть создана антианнексионная политика оккупированных территорий Грузии.

Маргвелашвили также выразил надежду на то, что в Грузии настанет время, когда искусственно построенные стены будут разрушены и лидером единой Грузии станет проживающий за этой стеной гражданин Грузии.



«Урегулировать имеющиеся экономические и социальные проблемы, конечно же, не так легко. Их решение связано с процессом европейской интеграции. С этой стороны мы действительно предприняли шаги: с 1 июля 2016 года было задействовано соглашение об Ассоциированном членстве в ЕС и Свободной торговле с Евросоюзом, уже вошел в силу режим краткосрочных безвизовых поездок в страны Шенгена. Однако мы не должны удовлетворяться достигнутым. Декларированная и окончательная цель Грузии – возвращение в историческую семью европейских государств. Это постановляет и принятая 29 декабря 2016 года резолюция парламента Грузии о приоритетах внешней политики страны. Я приветствую дух и цель этой резолюции», — сказал президент.



«Нам следует начать активную работу для того, чтобы стать страной – аппликантом Евросоюза. Для этого необходимо усилить демократию, устойчивость институтов, защиту прав человека, верховенство закона, развитие экономики и создать реально действующую европейскую судебную систему», — подчеркнул глава государства.

По его словам, одной из важных задач внешней политики Грузии остается расширение транспортного коридора Европа-Азия и большая включенность государства в новые проекты по этому направлению, что является «гарантом безопасности и благополучия для Грузии».



«Целью внешней политики должно быть обеспечение большей включенности дружественных стран в процессы европейской и евроатлантической интеграции Грузии и максимальное использование сотрудничества в разных форматах со странами Балтии, Скандинавии и Вышеградской группы», — сказал Маргвелашвили.



Президент подчеркнул, что сегодня, «в условиях новой администрации Белого дома, важнейшим является активизация и фиксирование грузинской проблематики на вашингтонских радарах».

Примером успешного сотрудничества и активного политического партнерства президент назвал политику непризнания, которую осуществляет грузинское государство и его партнеры. Как известно, в результате этого внешнеполитического курса к признанию Россией оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона, присоединились только Венесуала, Никарагуа и Тувалу.



Маргвелашвили отметил, что в ответ на успех этой политики «Российская Федерация делает шаги в направлении фактической аннексии оккупированных территорий Грузии». Поэтому, по словам президента, также как и в случае политики непризнания с активным включением дружественных стран «должна быть создана антианнексионная политика оккупированных территорий Грузии и предприняты согласованные шаги по предотвращению аннексии».



В то же время президент подчеркнул свою острую реакцию на происходящие сегодня в зоне оккупации нарушения – проведение новых разделительных линий, ограничение обучения на грузинском языке в школах Гальского района Абхазии, фактов похищения людей и разрушение памятников культуры.



«В таких важных для страны темах мы все должны быть едины», — сказал президент.



«Хочу обратиться к нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях: никто не мог себе представить, что Берлинская стена будет разрушена и лидером объединенной Германии станет житель Восточной Германии. Я надеюсь, что настанет время, когда в Грузии будут разрушены искусственно возникшие стены и лидером единой Грузии станет гражданин Грузии, проживавший за такой стеной. Настанет время, когда общество, разобщенное около Абхазии и Цхинвальского региона, объединится, когда грузины, абхазы, осетины смогут найти то, что их объединяет и беженцы безопасно вернутся в свои дома», — заявил Георгий Маргвелашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

