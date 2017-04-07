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Каладзе: Я думал, что президент будет более подготовленным
07.04.2017 16:32
«Я думал, что раз президент придет в парламент, где присутствовали премьер-министр, правительство, дипломатический корпус, он будет более подготовленным» - так вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе отозвался на ежегодный отчет президента в парламенте.
По словам министра, в отчете президента не было ничего нового.
"Никакого новшества не было, мы услышали то, что он каждый раз говорит. Но поскольку президент приходит в парламент, куда пришли все, премьер-министр, правительство, представители дипломатического корпуса, я думал, что он будет более подготовленным, более углубится в темы, будет более объективным, но мы услышали другое выступление, что он сам решил"- заявил Каха Каладзе.
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