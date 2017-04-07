Президент расставил важнейшие акценты в ходе выступления в парламенте - Абашишвили

07.04.2017 16:51 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, в ходе своего выступления в парламенте, расставил важнейшие акценты по всем тем актуальным вопросам, которые сегодня беспокоят общество. Об этом заявил журналистам глава администрации президента Георгий Абашишвили, оценивая выступления Георгия Маргвелашвили.



По его словам, все темы, которые были затронуты в выступлении президента, исходили из мнения общества.



«Это касалось трудоустройства, безработицы, экономического роста, проблемы распределения благ, вопросов безопасности, антианнексионной политики, так нужной нам на фоне российской ползучей аннексии.

В целом разговор коснулся внешнеполитического курса, а также значимости свободы медиа и силы медиа, проблемных вопросов, связанных с судом, доверия к суду и усиления судебной системы. Хочу отметить, что все те акценты, которые были зафиксированы в выступлении президента, исходили именно из мнения общества. Исходя из того, что президент Грузии проводит множество встреч в регионах Грузии в рамках проекта «Конституция принадлежит всем», сотни граждан Грузии, тысячи людей фиксируют те основные вопросы, на которых сделал акцент президент в ходе своего сегодняшнего выступления», - заявил Георгий Абашишвили.















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