Президент Грузии призвал «выработать политику против аннексии»

07.04.2017 16:57 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о необходимости «с активным вовлечением дружественных государств выработать политику против аннексии». Об этом Маргвелашвили сказал во время выступления с ежегодным отчетом в парламенте Грузии.



По словам Георгия Маргвелашвили, «Россия двигается к фактической аннексии оккупированных территорий» и уже сегодня надо «очень остро» отвечать на проводимую политику «бордеризации».



«Настанет время, когда будут сломлены искусственные стены, будет объединено разделенное общество», - сказал Георгий Маргвелашвили, подчеркнув, что однажды президентом Грузии сможет стать тот, кто живет ныне за этими «стенами», то есть в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе (т. н. т.н. Южной Осетии).



Глава государства также призвал активизировать внешнюю политику в отношениях с США, чтобы «активно быть на американских радарах».



«Государства-друзья должны быть больше вовлечены в процесс интеграции Грузии в европейское и евроатлантическое пространство, - заявил он. – Максимально надо использовать сотрудничество со странами Прибалтики, Скандинавии, Вышеградской группы и другие форматы».



Президент предложил работать над тем, чтобы Грузия стала «страной – апликантом Евросоюза».















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