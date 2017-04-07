|
Самадашвили: В выступлении президента проблема аннексии не была поставлена с адекватной остротой
07.04.2017 19:10
По заявлению депутата от "Национального движения" Саломэ Самадашвили, президент в своем выступлении не говорил остро об аннексии, осуществленной с российской стороны, и его тон в данном контексте был мягким.
По словам депутата, выступление президента с данной точки зрения было мягкое.
"Призыв президента, что Грузия должна подготовиться к тому, чтобы быть кандидатом в члены Евросоюза, был правильный, но для этого необходимы стратегия, и четко прописанный план действия, чего у правительства нет. В выступлении президента не была поставлена с адекватной остротой проблема аннексии, которая явно осуществляется. В этом контексте его тон должен быть более острым, он должен был раскритиковать существующую политику правительства. С данной точки зрения выступление президента, на мой взгляд, было мягкое"- заявила Саломэ Самадашвили.
К информации, президент Грузии Георгий Маргвелашвили предстал с ежегодным докладом на весенней пленарной сессии парламента. В данное время в парламенте объявлен перерыв, после чего начнутся дебаты, в которых примут участие депутаты и члены правительства.
На докладе президента присутствуют премьер-министр Георгий Квирикашвили, вице-премьер и министр энергетики Каха Каладзе, министр образования Александр Джеджелава, министр экономики Георгий Гахария, министр по вопросам беженцев и расселения Созар Субари, и министр внутренних дел Георгий Мгебришвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна