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Самадашвили: В выступлении президента проблема аннексии не была поставлена с адекватной остротой


07.04.2017   19:10
По заявлению депутата от "Национального движения" Саломэ Самадашвили, президент в своем выступлении не говорил остро об аннексии, осуществленной с российской стороны, и его тон в данном контексте был мягким.

По словам депутата, выступление президента с данной точки зрения было мягкое.

"Призыв президента, что Грузия должна подготовиться к тому, чтобы быть кандидатом в члены Евросоюза, был правильный, но для этого необходимы стратегия, и четко прописанный план действия, чего у правительства нет. В выступлении президента не была поставлена с адекватной остротой проблема аннексии, которая явно осуществляется. В этом контексте его тон должен быть более острым, он должен был раскритиковать существующую политику правительства. С данной точки зрения выступление президента, на мой взгляд, было мягкое"- заявила Саломэ Самадашвили.

К информации, президент Грузии Георгий Маргвелашвили предстал с ежегодным докладом на весенней пленарной сессии парламента. В данное время в парламенте объявлен перерыв, после чего начнутся дебаты, в которых примут участие депутаты и члены правительства.

На докладе президента присутствуют премьер-министр Георгий Квирикашвили, вице-премьер и министр энергетики Каха Каладзе, министр образования Александр Джеджелава, министр экономики Георгий Гахария, министр по вопросам беженцев и расселения Созар Субари, и министр внутренних дел Георгий Мгебришвили.








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