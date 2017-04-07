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Ника Мелия: Мне не хватило заостренного внимания президента на неформальное управление


07.04.2017   19:14
По заявлению лидера "Единого национального движения" Ники Мелия, отчет президента более или менее отражал события в стране. Тем не менее, по мнению Мелия, основные акценты следовало сделать на неформальное правление, чего президент не сделал.

"Президент более или менее говорил о той реальности, которая сложилась в стране. Но мне не хватило заостренного внимания президента на неформальное управление. Сегодня судебную систему, так же как и другие институции в стране, контролирует Иванишвили. Он предпринимает попытки уничтожить все СМИ, и президент должен был сделать акценты на эти темы"- отметил Ника Мелия.

К информации, президент Георгий Маргвелашвили уже предстал с ежегодным докладом на весенней пленарной сессии. В настоящее время в парламенте объявлен перерыв, после чего начнутся дебаты, в которых примут участие депутаты и члены правительства.

На докладе президента присутствуют премьер-министр Георгий Квирикашвили, вице-премьер и министр энергетики Каха Каладзе, министр образования Александр Джеджелава, министр экономики Георгий Гахария, министр по вопросам беженцев и расселения Созар Субари, и министр внутренних дел Георгий Мгебришвили.







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