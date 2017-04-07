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Своевременный, адекватный, и пропорциональный - МИД Грузии о ракетном ударе США


07.04.2017   19:55
Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление в связи с ракетным ударом США по сирийской авиабазе, в котором говорится, что ответное действие, осуществленное Соединенными Штатами, было своевременным, адекватным, и была применена пропорциональная сила.

В заявлении внешнего ведомства подчеркивается, что были проведены предупредительные меры всех видов.

"Министерство иностранных дел выражает тревогу в связи с применением химического оружия в Сирии, городе Хан-Шейхун, за которым последовали жертвы среди мирного населения. Размещением химического оружия Сирия нарушает нормы международного права.

Такие действия нельзя оставлять без ответа. Исходя из вышесказанного, мы считаем, что ответные действия, осуществленные США, были своевременными, адекватными, и была применена пропорциональная сила. Важно, что были осуществлены меры предупреждения всех видов.

Надеемся, что международное сообщество проявит должную принципиальность и единство для установления окончательного мира в Сирии"- говорится в заявлении МИД Грузии.







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