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Посольство Грузии в Швеции задействовало «горячую линию»
07.04.2017 21:57
В связи с произошедшим в Стокгольме посольство Грузии в Швеции задействовало «горячую линию» Посольство Грузии в Швеции в связи с произошедшим в Стокгольме призывает граждан Грузии к осторожности.
Как сообщает МИД Грузии, в связи с событиями в Стокгольме действует «горячая линия»: +46 723695428.
«Призываем граждан Грузии воздержаться от перемещения в людных местах, и, в случае необходимости связаться с посольством», - говорится в заявлении посольства.
Сегодня в Стокгольме грузовик наехал на толпу людей, есть пострадавшие. По распространившейся информации, грузовой автомобиль на большой скорости сбил пешеходов. Машина врезалась в витрину торгового центра.
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