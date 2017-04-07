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Посольство Грузии в Швеции задействовало «горячую линию»


07.04.2017   21:57
В связи с произошедшим в Стокгольме посольство Грузии в Швеции задействовало «горячую линию» Посольство Грузии в Швеции в связи с произошедшим в Стокгольме призывает граждан Грузии к осторожности.

Как сообщает МИД Грузии, в связи с событиями в Стокгольме действует «горячая линия»: +46 723695428.
«Призываем граждан Грузии воздержаться от перемещения в людных местах, и, в случае необходимости связаться с посольством», - говорится в заявлении посольства.

Сегодня в Стокгольме грузовик наехал на толпу людей, есть пострадавшие. По распространившейся информации, грузовой автомобиль на большой скорости сбил пешеходов. Машина врезалась в витрину торгового центра.






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