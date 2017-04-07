Президент обратился к Парламенту с ежегодным докладом

07.04.2017 22:01 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 7 апреля выступил в Парламенте Грузии в Кутаиси со своим четвертым ежегодным докладом.



На слушании доклада президента присутствовали премьер-министр Георгий Квирикашвили и некоторые члены правительства, также председатели Верховного суда и Конституционного суда, представители руководства автономных республик Абхазия и Аджария и аккредитованные в Тбилиси иностранные дипломаты.



Свое выступление в Парламенте, которое длилось на протяжении 29 минут, Маргвелашвили начал с беседы о деятельности правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» после выборов, которая на парламентских выборах 2016 года получила конституционное большинство.



Маргвелашвили заявил, что создание нового конституционного большинства породило «угрозу концентрации власти», но, в то же время, появились возможности для «смелых реформ и инициатив».



Спустя пять месяцев после выборов, продолжил президент, «предполагаемая угроза превратилась в серьезную проблему, а динамика реформ не впечатляет». «Печально, что правящая политическая сила, практически, отказалась от диалога», - заявил он.



Однако президент также отметил, что «приветствует» проведение политических дебатов после слушания его доклада в Парламенте.

По его словам, он является президентом для «всех избирателей» и, в то ж время, того же ждет от министров и депутатов, независимо от их политической принадлежности. «Я жду того времени, когда победившая сила начнет искать союзников, а не врагов, так как верю, что самая высокая амбиция, которая может быть у политика, это объединение страны и общества», - заявил он.



Конституционная реформа



Президент Маргвелашвили, у которого с правящей партией возникли расхождения в связи с текущим процессом конституционной реформы, так как считает этот процесс инструментом ослабления президентского института, призвал Грузинскую мечту к «диалогу, институциональному сотрудничеству».



По его словам, целью кампании «Конституция принадлежит всем», к которой Администрация президента приступила в средних числах марта, является то, чтобы «широкие слои грузинского общества активно подключились к обсуждению конституционных ценностей и формированию основных принципов согласия». Это еще больше «сплотит наше общество, а голос народа будет услышан четче».



Президент добавил, что у общества есть «много интересных соображений» в связи с основными принципами обустройства страны. «Народ хочет больше демократии, не ослабления самоуправления, а его усиления; доступности образования и его всеобщий характер; больше избирательных должностей и увеличения подотчетности этих должностных лиц, усиления механизмов контроля со стороны общества; Общество желает больше вовлеченности в процессе принятия решений и категорического отражения в Конституции тех возможностей социальной защиты, которые касаются болезненных для них вопросов».



«Нельзя лишать народ права избирать президента прямым путем», - заявил Маргвелашвили, который имел в виду планы комиссии, работающей над конституционной реформой, относительно избрания президента не путем всеобщих выборов.



«Правила избрания президента не должны быть подогнаны под желания сегодняшнего или завтрашнего президента, сегодняшнего или бывшего премьера, а должны соответствовать реальным потребностям народа и реально сбалансированной Конституции», - добавил он.



Экономика



Говоря об экономике, президент заявил, что «острые проблемы остаются нерешенными».



«Мы пока еще не смогли построить такое государство, в котором ни один человек не будет жить на улице; Не будут жить и работать на улице малолетние дети; где не будут десятки тысяч детей в крайней бедности; где у стариков не будет ощущения беспомощности; где никто не голодает и никому не холодно», - заявил он.



В числе главных основных проблем Маргвелашвили перечислил безработицу, рост цен, скудные пенсии и нестабильность национальной валюты лари, и добавил, что «рост экономики или инвестиций останутся ничего не говорящими статистическими данными, если не будет происходить эффективное распределение и без того скудных благ, не будут создаваться рабочие места».



Он также говорил о содействии предпринимательству, что, по словам Маргвелашвили, должно быть «обязанностью» властей. «Разработка и внедрение экономических реформ, не должны происходить без консультаций с бизнесом», - заявил он.



В то же время, президент подчеркнул роль конкуренции в экономике, которая, по его словам, является «предпосылкой сильной экономики».



«Давайте, посмотрим в глаза тенденции последнего времени, когда крупный бизнес еще больше укрупняется за счет закупки-слияния более мелкого бизнеса. Это особенно наглядно в финансовом секторе, где компании с непрофильным направлением объединяются в холдинги и стремятся к контролю рынка в различных секторах экономики. В таких условиях малый и средний бизнес не сможет укрепиться, и не будет решена также проблема занятости», - заявил он.



Президент призвал к «дееспособному исполнению» закона конкуренции и установлению «минимальных стандартов» трудовой безопасности.



Маргвелашвили также говорил о «позитивных проектах» правительства, таких как, «Производит в Грузии», «Старт-ап Грузия», «Внедряй будущее», а также инфраструктурные проекты, которые в будущем «увеличат транзитный, логистический и туристический потенциал страны».



Там же президент говорил и о необходимости развития рынка капитала, что «породит долгосрочный и альтернативный денежный ресурс для усиления частного сектора». «В то же время, своевременное осуществление пенсионной реформы сделало бы эту стратегию более эффективной», - заявил он.



Внешняя политика



Говоря о европейской интеграции страны, президент отметил, что «мы действительно сделали шаги вперед», но страна не должна довольствоваться достигнутым.



«Декларированной и окончательной целью Грузии является возвращение в историческую семью европейских государств», - заявил президент.



«Поэтому мы должны начать активную работу, чтобы сформироваться в качестве государства аппликанта ЕС», – продолжил он, - «Для этого необходимо усиливать демократию, устойчивость институтов, защита прав человека, верховенство закона, развитие экономики и создание регулярно действующей европейской правовой системы».



По его словам, внешнеполитической задачей страны остается «расширение транспортного коридора Европа-Азия, и вовлечение большего числа государств в новые проекты в этом направлении».



Маргвелашвили также говорил о большей вовлеченности стран друзей в процессы европейской и евроатлантической интеграции Грузии, где «необходимо максимально использовать различные форматы сотрудничества со странами Прибалтики, Скандинавии, Вышеградской группы и странами друзьями».



«Сегодня, в условиях новой Администрации Белого дома, крайне важно еще сильнее активировать грузинскую проблематику активно зафиксировать на радарах Вашингтона», - заявил он.



Говоря на тему политики непризнания Абхазии и т.н. Южной Осетии, которую президент назвал успешным примером проведения активной политики с партнерами, Маргвелашвили отметил, что необходимо создать «антианнексионную политику» против действий России на оккупированных территориях Грузии и «сделать согласованные шаги для предотвращения аннексии».



В то же время, он отметил, что «нельзя сегодня же не иметь острую реакцию на политику возведения новых разделительных линий и колючих ограждений, на ограничение обучения на грузинском языке в школах Гальского района, на похищение людей и факты посягательства культурных памятников на оккупированных территориях».



Президент также вкратце затронул будущий Саммит НАТО в Брюсселе, на котором будут присутствовать только государства члены альянса.



«На Варшавском саммите НАТО в качестве приоритета была сохранена перспектива Грузии на вступление в НАТО, а также Грузию пригласили в качестве участника стратегического диалога по безопасности на Черном море», - заявил Маргвелашвили.



«Безопасность Черного моря начинается в Грузии», - продолжил он, - «Именно поэтому необходима активная вовлеченность Грузии в строительстве архитектуры безопасности на Черном море».



Маргвелашвили призвал государств партнеров Грузии, быть «голосом» страны на будущем Саммите НАТО, так как «европейская безопасность, в том числе, определяется и безопасностью Грузии и Черного моря».



Безопасность и реформы обороны



Чтобы противостоять «современным вызовам и угрозам», президент говорил о значении объединения общества и разработки «единого подхода к национальной безопасности».



«Реализация единых подходов к национальной безопасности превратит государство, Вооруженные силы и общество в единую оборонную систему», - заявил Маргвелашвили.



Он также отметил, что «необходимо обновить Концепцию национальной безопасности страны, разработать Стратегию национальной безопасности и усовершенствовать систему национальной безопасности».



Президент приветствовал предложенные реформы по обязательной военной службе, согласно которому, призванные на срочную службу солдаты пройдут трехмесячную боевую подготовку, а остальные девять месяцев будут служить в военном наряде.



Однако, президент отметил, что обязательная военная служба должна служить только обороноспособности страны и поэтому «другие государственные ведомства для осуществления тех функций, которые сегодня выполняют призванные на службу срочники, должны изыскать альтернативные ресурсы».



Абхазия и Цхинвальский регион/т.н. т.н. Южная Осетия



В своем выступлении президент обратился также к жителям регионов Абхазии и т.н. Южной Осетии. «Никто не мог представить, что Берлинская стена разрушится и лидеров объединенной Германии станет уроженец Восточной Германии», - заявил Маргвелашвили.



«Надеюсь, что наступит время, когда будут разрушены воздвигнутые в Грузии искусственно стены и лидером единой Грузии станет гражданин Грузии, проживающий по ту сторону стены. Наступит время, когда разделенное общество Абхазии и т.н. Южной Осетии объединится, когда грузины, абхазы и осетины сможем найти объединяющий фактор, когда вынужденные переселенцы безопасно вернутся домой», - заявил Маргвелашвили.



Судебная система



По словам президента, развивающиеся в общих судах события «еще раз показали нам, что в этой сфере есть кризис».



Он в очередной раз повторил свое раннее соображение по поводу приглашения миссии экспертов ЕС, которая «определит точные причины судебного кризиса и поможет нам найти выход».



Президент также заявил, что «главными акторами» должны быть сами судьи.



«Борьба за свободу суда должна проходить в каждом суде, в каждом зале, в кабинете судьи или в совещательной комнате; Этот груз каждый должен взять на себя. К сожалению, сам судейский корпус встречает обсуждение этих злободневных вопросов полным молчанием», - добавил он.



Закон о прослушивании



Президент заявил, что он готов поддержать в Конституционном суде индивидуальные иски против Закона о прослушивании и «обратиться к Конституционному суду в ином статусе – статусе друга судьи, что позволит мне помочь суду в принятии лучших решений».



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