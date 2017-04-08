Кобахидзе считает, что тяжелая картина в докладе президента не отражает действительность

08.04.2017 12:54 Очень тяжелая картина нарисована в докладе президента, и я думаю, эта картина не отображает ту действительность, которая установилась в нашей стране, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, давая оценку годовому отчету президента в парламенте.



Кобахидзе согласен с оценкой депутатов большинства, считающих, что в докладе президента недоставало объективности.



«Очень тяжелая картина нарисована в докладе президента, и я думаю, эта картина не отображает ту действительность, которая установилась в нашей стране. Я напомню, несколько фраз, к примеру, в докладе президента говорилось, что была угроза концентрации власти и эта угроза превратилась в серьезную проблему. Это весьма тяжелое заявление. «Правящая сила закрылась в самой себе» - и это очень тяжелое заявление. Также речь шла о том, что гражданин незащищен, когда попрано его право молиться, когда его унижают из-за этнического происхождения, когда его притесняют из-за его сексуальной ориентации, когда с ним не должным образом обращаются правоохранители, когда его преследуют по политическим или другим признакам, когда его незаконного прослушивают - это очень тяжелые фразы. Понятно, что в начале и конце в некоторой степени эта оценка была нейтрализована, однако легко было догадаться, что медиа воспользуется этими фразами так, как воспользовалась, превратив эти фразы в хедлайны, совершенно несоответствующие той реальности и действительности, которая есть сегодня в стране», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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