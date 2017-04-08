Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе считает, что тяжелая картина в докладе президента не отражает действительность


08.04.2017   12:54
Очень тяжелая картина нарисована в докладе президента, и я думаю, эта картина не отображает ту действительность, которая установилась в нашей стране, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, давая оценку годовому отчету президента в парламенте.

Кобахидзе согласен с оценкой депутатов большинства, считающих, что в докладе президента недоставало объективности.

«Очень тяжелая картина нарисована в докладе президента, и я думаю, эта картина не отображает ту действительность, которая установилась в нашей стране. Я напомню, несколько фраз, к примеру, в докладе президента говорилось, что была угроза концентрации власти и эта угроза превратилась в серьезную проблему. Это весьма тяжелое заявление. «Правящая сила закрылась в самой себе» - и это очень тяжелое заявление. Также речь шла о том, что гражданин незащищен, когда попрано его право молиться, когда его унижают из-за этнического происхождения, когда его притесняют из-за его сексуальной ориентации, когда с ним не должным образом обращаются правоохранители, когда его преследуют по политическим или другим признакам, когда его незаконного прослушивают - это очень тяжелые фразы. Понятно, что в начале и конце в некоторой степени эта оценка была нейтрализована, однако легко было догадаться, что медиа воспользуется этими фразами так, как воспользовалась, превратив эти фразы в хедлайны, совершенно несоответствующие той реальности и действительности, которая есть сегодня в стране», - заявил Ираклий Кобахидзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна