В конгрессе США призвали создать трибунал по Сирии

08.04.2017 13:32 В США группа сенаторов предложила законопроект, подразумевающий начало международного расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных властями Сирии. В документе, в частности предлагается создать для этого «гибридный» трибунал.



Предложенный законопроект внесен на рассмотрение Конгресса США. Его авторами стали экс-кандидат в президенты США Марко Рубио, сенаторы Бен Кардин, Джоан Шаин, Боб Коркер, Боб Менендез и Тодд Янг. В документе указываются потери в ходе конфликта в Сирии, понесенный от него ущерб и меры, уже принятые для расследования событий в ходе войны. Ключевая ответственность за военные преступления, совершенные в ходе войны, возлагается на проправительственные силы и режим Башара Асада.



В соответствии с этим, в проекте закона предлагается в течении 180 дней с момента его вступления в силу рассмотреть возможность создания «гибридного трибунала» по Сирии. «Термин «гибридный трибунал» означает временный уголовный трибунал, который объединит юристов, судей и других специалистов для преследования лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида», — поясняется в документе.



Один из авторов документа, сенатр Джоан Шаин, объяснила необходимость его принятия тем, что «Башар Асад снова и снова показывает, что он — жестокий диктатор, не ценящий жизни людей». «Этот законопроект является важным шагом на пути к гарантиям того, что Асад и его союзники понесут ответственность за свои варварские действия, которые они совершали в течение последних шести лет», — подчеркнула она.



Еще один автор, Боб Коркер, председатель комитета по иностранным делам Сената США, заявил, что Башар Асад «продолжает демонстрировать, что он жестокий диктатор, который должен оказаться за решеткой». В связи с этим сенатор призвал американские власти «способствовать процессу, который заставит Асада и всех лиц, виновных в совершении военных преступлений в Сирии, понести ответственность».



Предложенный законопроект был опубликован вскоре после нанесения американскими военными 7 апреля ракетного удара по авиабазе Шайрат в Сирии. Этот шаг был принят американскими военными в связи с сообщениями о химической атаке в провинции Идлиб, ответственность за которую западные страны возложили на официальный Дамаск.



Химическая атака в провинции Идлиб была произведена 4 апреля. Точное число ее жертв неизвестно, однако по некоторым данным, оно может составлять порядка 100 человек.















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