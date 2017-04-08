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В США сенаторы поддержали решение Дональда Трампа об ударе по Сирии


08.04.2017   13:34
Некоторые законодатели считают, что президент обязан получить авторизацию Конгресса
Большинство сенаторов США от обеих партий поддержали решение президента Дональда Трампа нанести ракетный удар по сирийской авиабазе. Однако некоторые сенаторы высказали мнение, что президент должен был предварительно получить одобрение Конгресса.

Решение Трампа одобрили несколько наиболее влиятельных политических оппонентов. Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате, сказал, что ракетные удары «были верным решением» в свете химической атаки, проведенной, предположительно войсками Башара Асада. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси назвала удары «пропорциональным ответом». Лидер республиканского большинства Сената Митч Макконелл заявил, что удары посылают мощный сигнал и союзникам, и соперникам США.

Однако законодатели разделились во мнениях относительно роли Конгресса. Администрации Барака Обамы и Дональда Трампа ссылались на то, что Конгресс США после терактов 11 сентября 2001 года разрешил президенту поводить удары против террористических структур. Однако некоторые законодатели выразили мнение, что для удара по Сирии требовалось получить специальное одобрение.

«Если президент намерен увеличить вовлеченность американских военных в Сирии, он обязан прийти в Конгресс за соответствующей авторизацией», – сказала Нэнси Пелоси.

Сенатор-демократ Бен Кардин заявил в интервью телеканалу Alhurra: «Президенту необходимо работать и консультироваться с Конгрессом, и предоставить подробный план действий в Сирии. Если он планирует использовать военную силу, он должен получить одобрение Конгресса».

Сенатор-республиканец Рэнд Пол подверг ракетные удары критике, заявив, что предыдущие интервенции США на Ближнем Востоке «ничего не сделали для того, чтобы наша жизнь стала безопасней».






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