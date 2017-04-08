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Премьер побывал в Хадском ущелье
08.04.2017 20:28
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетил пограничный сектор на северной границе Грузии, в ущелье Хада (в Душетском районе региона Мхцета-Мтианети), где ознакомился с условиями работы пограничников.
Георгий Квирикашвили поблагодарил пограничников за верную службу Родине и обеспечение безопасности ее границ.
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